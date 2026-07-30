إيران تعلن تدمير 3 مقاتلات أمريكية باستهداف قاعدة الأزرق في الأردن

وقال الحرس في بيان وجهه للشعب الاردني، إن "تعاونكم ولا سيما المواقف التي تبنتها مجموعات من النخب الأردنية قد ضيق الخناق على العدو، وأن تضامنكم وتعاونكم أوقعا العدو في حالة من العجز".وأضاف أنه "رداً على العدوان الأميركي ومساعدةً لكم في تحرير من الاحتلال الأميركي استهدفنا قاعدة (الأزرق)، كما استهدفنا منصة تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات (F-3) التابعة للعدو الأميركي في قاعدة (الأزرق)الجوية في الأردن".وأوضح أن "استهدافنا لقاعدة (الأزرق) الجوية أدى إلى تدمير 3 مقاتلات (F-35) بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث مقاتلات أخرى، كما أسفر استهدافنا لقاعدة (الأزرق) الجوية عن مقتل عدد من ضباط العدو وأفراد طواقمه الفنية وفرق الصيانة".وأشار الحرس إلى أن "منطقتنا ليست مكاناً لجيش يقتل الأطفال ويستهدف بوحشية العائلات البريئة وهي نائمة في منتصف الليل، مؤكدا أن "نضالنا ونضالكم سيستمر حتى طرد آخر محتل أميركي من الأراضي الإسلامية".