الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات ضد إيران

وقالت وسائل إعلام دولية، " يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد ما لم تحصل على تصريح من ".



وسبق أن رفض الأمريكي، مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن "حرب إيران".