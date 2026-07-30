هجوم بطائرات مسيرة إيرانية على قاعدة أمريكية في البحرين

وذكر بيان صادر عن الدائرة أن "الطائرات الانتحارية استهدفت "مولدات الكهرباء" و"نظام الملاحة" و"المباني الإدارية والدعم" التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة "الشيخ " البحرينية"، مؤكدا أن "هذه الهجمات، التي تواصلت خلال الأيام الماضية وبلغت ذروتها الليلة، تسببت حتى الآن في خسائر كبيرة للمعدات ومراكز تمركز القوات الأمريكية، وذلك رغم أنظمة الدفاع المتعددة وتجهيز القواعد".

وأضاف البيان أن "قاعدة الشيخ عيسى تعتبر واحدة من أهم وأكثر القواعد الأمريكية حساسية في منطقة ، حيث تستضيف طائرات استطلاع، وتُعد مركزا رئيسيا لصيانة المروحيات وقطع الطائرات بدون "، مشيرا إلى أن "الهجمات المتكررة للقوات المسلحة الإيرانية أوقعت أضرارا جسيمة في القدرات القتالية ودعم القتال للقوات الأمريكية المعتدية في تلك القاعدة".