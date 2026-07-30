ترامب يهدد بالعودة إلى "الحرب الشاملة" ضد إيران

وقال وفق الصحيفة الفرنسية TF1/LC1، ردا على سؤال حول احتمال استئناف "الحرب الشاملة ضد ": "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد".وأضاف أن تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران، لكنها مستعدة للعودة إلى الخيار العسكري إذا فشلت المساعي الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الأمريكية الكاملة.وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تأكيده أنه وافق على تعليق الضربات الأمريكية ضد إيران يوم الجمعة الماضي، استجابة لنداءات الوسطاء الذين طلبوا منح المفاوضات فرصة أخيرة.