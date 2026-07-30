مصر: نحلل بقايا المسيرة بهجوم دمياط وندرس خيارات الرد

نفت ، الخميس، صلة بالهجوم على سفينتين في ميناء دمياط.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي للحكومة، أن تدرس وتحلل بقايا الطائرة المسيرة التي عُثر عليها بعد انتهاء عمليات السيطرة على الحريق الذي اندلع أعلى سفينة التغويز، لتحديد مصدرها ومن أين جاءت.وأشار إلى أنه لا توجد أية جهة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وأن "التكهنات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي" لا تأخذ بها الدولة ولكن تسير وفق إجراءات وحقائق مؤكدة، منوها إلى تقييم الوضع حاليا لتحديد رد الفعل المصري في الفترة المقبلة.وواصل ردا على تساؤلات الصحفيين: "لا نأخذ قرارات بشكل انفعالي، وهناك محاولات لجر الدول للدخول في الصراع الدائر حاليا، لكننا نتعامل بحكمة ورزانة، وفي نفس الوقت لدينا أدواتنا للتعامل كدولة قوية وفاعلة في المنطقة".وشدد على أن "كانت واضحة منذ اللحظة الأولى بأننا لن ننجر إلى هذه الأزمة، ونعي تماما هذا الموضوع وهناك لجنة على أعلى مستوى من الجهات الأمنية تحدد رؤى الدولة".وتعرضت ناقلة غاز طبيعي، أمس الأربعاء، لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط المصري، وفق شركة "أمبري للأمن البحري"، فيما