34 قتيلا إثر انفجار غرب باكستان

وأرجعت إدارة المنجم سبب الكارثة إلى انفجار غاز الميثان، الذي أدى إلى المفاجئ، فيما كان 42 عاملاً يتواجدون في باطن الأرض لحظة وقوع الحادث. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في محاولة للوصول إلى العالقين، وفق ما أكدته الجهات المحلية.وفي تطور مأساوي موازٍ، لقى عامل آخر حتفه في منجم منفصل ضمن الإقليم نفسه يوم أمس، وفق ما أوردته الشرطة.وتأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجدداً على أوضاع السلامة المتردية في قطاع التعدين، إذ تشير تقارير إلى أن حوادث الانهيارات وانفجارات الغاز ليست نادرة في أقاليم بلوشستان والسند، نتيجة تدني معايير الأمان وسوء ظروف العمل هناك.