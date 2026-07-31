دخول 49 الف مهاجر الى اسبانيا يدفع الحكومة الى ارسال تعزيزات عسكرية

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان "نحو 49 ألف مهاجر دخلوا سبتة من الحدود المغربية خلال 24 ساعة"، مبينة ان "التدفق غير المسبوق دفع إلى نشر عسكرية وتعزيز القوات الأمنية بالقوارب وفرق الغوص لتأمين الحدود".وتابعت ان "الحكومة أرسلت 60 جندياً و200 شرطي متخصص من البر الرئيسي، بعد مطالبة السلطات المحلية بإعلان "، موضحا ان "الأزمة أثارت مخاوف اقتصادية بعدما هددت بتعليق اتفاقية "شنغن" مع إسبانيا، ما قد يفرض قيوداً على حركة السفر والأعمال داخل أوروبا".وذكرت ان "النشاط التجاري في سبتة تأثر سريعاً، إذ أغلقت متاجر أبوابها وسط التوترات، فيما اتخذ أصحاب أعمال ترتيبات لحماية ممتلكاتهم"، موضحة ان "مقاطع مصورة أظهرت أشخاصاً يصلون سباحة أو باستخدام أطواق مطاطية، بينما دخل آخرون عبر بوابة حدودية بعد اختراقها".واكدت ان "السلطات المحلية في إسبانيا أعلنت العثور على جثامين 9 مهاجرين ليرتفع عدد الوفيات المسجلة إلى 60 أثناء محاولات العبور خلال الأشهر الأخيرة"، موضحة ان "الاضطرابات امتدت إلى مليلية، الجيب الإسباني الثاني في ، حيث اندلعت اشتباكات وأُضرمت النيران في 3 مركبات، مع تسجيل إصابات".وبينت ان "مدريد تعهدت بترحيل من دخلوا بصورة غير نظامية، واتهمت شبكات التهريب باستغلال حكم قضائي يمنع إعادتهم فوراً عند اعتراضهم في البحر"، لافتا الى ان " الإسباني توجه إلى المدينة برفقة ، لإجراء اجتماعات مع القوات الأمنية والسلطات المحلية".