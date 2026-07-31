طبيعة الانفجار الذي سمع في مضيق هرمز

وقال في بيان تابعته ، انه "تم استهداف ناقلتي نفط حاولتا العبور اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي".وأضاف ان "الناقلتين المستهدفتان لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية"، مشيرا الى ان "4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث".