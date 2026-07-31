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طبيعة الانفجار الذي سمع في مضيق هرمز
دوليات
2026-07-31 | 05:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
448 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف
الحرس الثوري
الإيراني، اليوم الجمعة، عن طبيعة الانفجار الذي سمع في
مضيق هرمز
.
وقال
الحرس الثوري
في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "تم استهداف ناقلتي نفط حاولتا العبور اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي".
وأضاف ان "الناقلتين المستهدفتان لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية"، مشيرا الى ان "4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث".
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