الكويت: تعاملنا مع مسيرة معادية دخلت مجالنا الجوي

وقال الجيش في بيان تابعته ، "رصدنا منذ فجر اليوم طائرات مسيرة معادية داخل مجالنا الجوي وتم التعامل معها وتدميرها".وأضاف ان "العدوان الإيراني استهدف منشآت حيوية وعسكرية ودمرنا الأهداف المعادية ولم تسجل إصابات".