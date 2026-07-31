البطالة في ألمانيا تتجاوز 3 ملايين

وأعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل، اليوم الجمعة، أن عدد العاطلين بلغ 3.007 ملايين شخص، بزيادة قدرها 71 ألفاً مقارنة بالشهر السابق، و28 ألفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% بزيادة 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري.وأشار باحثون في سوق العمل إلى أن استمرار التوظيف في عدد من القطاعات ونمو إجمالي العمالة كانا يحدان من تأثير ارتفاع البطالة، إلا أن هذا الأثر تراجع مع استمرار الأزمة الاقتصادية.وقال الباحث في معهد أبحاث التوظيف (IAB)، إنتسو فيبر، إن توقعات التوظيف الإيجابية لم تعد كافية في ظل الأزمة الاقتصادية والانكماش الديموغرافي.من جهتها، أكدت الخبيرة الاقتصادية في منصة "إنديد"، فرجينيا زوندرجيلد، أن سوق العمل الألماني فقد جزءاً كبيراً من زخمه، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط تعد من أبرز العوامل المؤثرة.