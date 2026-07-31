قبل محادثات روما.. إسرائيل تصعد هجماتها على جنوب لبنان

وأفادت بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات كبيرة في مناطق يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت بمحافظة النبطية، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة فوق والضاحية الجنوبية.وأوضحت الوكالة أن التفجيرات في منطقة تسببت بأضرار مادية وتحطم زجاج عدد من المنازل في بلدة القليعة، فيما شعر السكان باهتزازات قوية امتدت إلى مناطق واسعة في .وتأتي هذه التطورات قبل جولة جديدة من المباحثات المرتقبة في بشأن الأوضاع في جنوب ، وفي ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار في المناطق الحدودية.