وزير الخزانة الأميركي: سنواصل حصار إيران وملاحقة أموالها عالمياً

وقال الوزير في تصريحات لقناة " نيوز"، إن ستعمل على تتبع أموال ، مضيفاً أن "هذه الأموال ستُوجَّه إلى الشعب الإيراني وطالبي التعويضات في الولايات المتحدة والمتضررين منها".وتأتي تصريحات الأميركي بالتزامن مع تصعيد في المواقف بين وطهران، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران.