الاتحاد الأوروبي: نجاح اتفاق سلاح حماس مرهون بالتزام جميع الأطراف

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في ، إن الاتفاق الذي وافقت عليه حماس يمثل خطوة مهمة، لكنها شددت على أن نجاحه يتطلب توفر عدة عوامل، من بينها التحقق من التزام الحركة، وانسحاب في نهاية المطاف من قطاع .وأضافت كالاس عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الخطوات المقبلة لضمان تنفيذ الاتفاق.وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها تعاملت بـ"مسؤولية وإيجابية" مع المفاوضات ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدة أن المضي في التنفيذ مرتبط بالتزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود المرحلة الأولى.كما أوضحت الحركة أن إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن الاتفاق مشروط بوقف الهجمات والانسحاب من قطاع غزة، إضافة إلى دخول وانتشار قوة دولية وحل الفصائل المسلحة التي تتهم إسرائيل بتشكيلها.