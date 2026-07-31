شرط ترامب لمنح محادثات السلام مع إيران فرصة

ونقلت صحيفة " بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن وقف إطلاق النار يمثل "الأساس لأي نوع من المفاوضات"، مشيراً إلى أن الخطوة يجب أن تبدأ من جانب .وأضاف المسؤول أن يريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، لكنه حذر من أن استمرار إيران في استهداف السفن والقواعد الأميركية وحلفاء في سيقابل بـ"ثمن يجب دفعه".وأشار التقرير إلى أن المحادثات بين وطهران لا تزال مستمرة عبر فرق تقنية ووسطاء دوليين، بهدف التوصل إلى تفاهم جديد وصفه المسؤول الأميركي بأنه "مذكرة تفاهم 2.0"، تتضمن بعض عناصر الاتفاق السابق مع تعديلات جديدة.كما أوضح أن ترامب يواصل المطالبة بإبقاء مفتوحاً أمام حركة الملاحة، معارضاً أي رسوم تفرضها إيران على عبور السفن.