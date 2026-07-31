ترمب: دمرنا قدرات إيران العسكرية خلال 5 أشهر

وأضاف ترمب أن تطلق على تحركاتها ضد اسم "عملية عسكرية" وليس حرباً، مؤكداً أن بلاده ألحقت "دماراً هائلاً" بالقدرات العسكرية الإيرانية.وأوضح أن "سلوك إيران خلال المفاوضات والاتفاقات السابقة اتسم بعدم الأمانة وانعدام النزاهة"، مشيراً إلى أن وضعها العسكري أصبح "سيئاً للغاية".