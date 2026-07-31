مسؤول أميركي: ترامب مستعد لمنح المفاوضات مع إيران فرصة

وقال المسؤول في تصريحات لنيويورك بوست، إن "الرئيس الأميركي مستعد لمنحالمفاوضات فرصة، لكنه يطلب موافقة على وقف إطلاق النار".وأضاف أن " يرغب بإبرام اتفاق، لكن إن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن".