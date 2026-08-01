ايران تعلن اتفاقها مع دولة عربية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز

بحث ، مساء الجمعة، عبر اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند، أحدث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.واتهم عراقجي بالتواطؤ في العدوان الأمريكي والإسرائيلي على ، وطالب بمراجعة هذا النهج.وخلال الاتصال، اعتبر الوزير الإيراني أن "النهج البريطاني غير اللائق تجاه ، والمتمثل في قرار الأخير بتصنيف القوات المسلحة الإيرانية ضمن التهديدات للأمن القومي البريطاني، فضلا عن تواطؤها في الحربين اللتين شنتهما وإسرائيل على إيران، أمر غير مبرر ومدان".وشدد على "ضرورة إعادة الحكومة البريطانية النظر في هذا المسار"، مشيرا إلى أن "العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران هو العامل الرئيسي في الوضع الراهن بالمنطقة".وأوضح أن بلاده دخلت في العملية الدبلوماسية بحسن نية وتوصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الثامن عشر من حزيران، إلا أن أمريكا انتهكت وعدها مرة أخرى وعطلت تنفيذه".واعتبر "أي تعاون مع المعتدين، بما في ذلك تحت ذريعة عقود دفاعية سابقة، أمر غير مقبول".وأوضح أنه "وفقا للقانون الدولي وقرار تعريف العدوان، فإن السماح للمعتدين باستخدام أراضي ومنشآت دولة ما لمهاجمة بشكل غير قانوني يعد من الأعمال العدوانية، ويخول الدولة المعتدى عليها إلى الدفاع المشروع".من جانبه، أوضح وزير الخارجية البريطاني نهج الحكومة الجديدة، وأكد أن "لندن ليست من أطراف الحرب مع إيران، وتؤمن بالدبلوماسية لحل القضايا".وشدد على "ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية مع إيران لتحسين العلاقات وتخفيف حدة التوترات في المنطقة".