الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية

وذكر الجيش في بيان تابعته ، ان "الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيرة معادية".وتابع ان "رئاسة للجيش تنوه أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعيا "الجميع الى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".