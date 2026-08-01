الولايات المتحدة تستعد لعملية عسكرية جديدة ضد إيران

ووفق المصادر التي استندت عليها الشبكة، فإن الرئيس الأمريكي لم يصدر بعد الموافقة النهائية على شن هذه الضربات.وذكرت الشبكة أن "هذه الحملة ستكون واحدة من أقسى الحملات التي شُنت حتى الآن ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع "، مشيرة إلى وجود نقاش بشأن إنهاء الضربات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين".كما أفادت شبكة CNN، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن سرّعت خلال الأيام الأخيرة وتيرة استعداداتها لتنفيذ ضربات عسكرية ضد .وبحسب المصادر، أعدّت خياراتها العملياتية وجهّزت قواتها لاحتمال توسيع نطاق العمليات، بما يشمل حملة قصف مكثفة تستمر نحو أسبوعين وتستهدف مواقع الصواريخ الإيرانية.وأضافت المصادر أن " تخطط لشنّ ضربات جديدة ضد إيران في أقرب وقت ممكن، وقد تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري".