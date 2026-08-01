حرائق الغابات تهدد تقليداً عريقاً في فرنسا

وشهدت مناطق في جنوب عمليات إخلاء عاجلة لمواقع تخييم بعد اقتراب النيران منها، حيث اضطر أحد المواقع قرب بلدة بيسكاروس إلى إجلاء نحو 1200 مصطاف خلال وقت قصير مع اندلاع الحرائق.ويضم قطاع التخييم في نحو 7400 موقع، فيما أشارت بيانات الفرنسي للإقامة في الهواء الطلق إلى إخلاء عشرات المواقع المتضررة، وتسجيل خسائر مالية نتيجة إلغاء الحجوزات وتعطل النشاط خلال موسم الذروة.ويرى العاملون في القطاع أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف يتطلب إعادة تصميم مواقع التخييم وتحسين إجراءات الوقاية، مؤكدين أن حرائق هذا العام تمثل "جرس " للتكيف مع الظروف المناخية الجديدة.