الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من اضطرابات السفر

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف رحلاتها، فيما ألغت شركات أخرى عدداً من المسارات، داعية المواطنين الأميركيين إلى التفكير في مغادرة المنطقة أو الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد التوترات.كما حثت مواطنيها خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر في خطط السفر إلى المنطقة، مشددة على ضرورة متابعة مستجدات المطارات وشركات الطيران.وأشارت الخارجية الأميركية إلى تعرض منشآت دبلوماسية أميركية للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف مصالح أميركية أخرى حول العالم من قبل والجماعات المرتبطة بها.