شرطة أميركية تتنكر بزي "شجيرة" لضبط مستخدمي الهواتف أثناء القيادة

ابتكر أحد ضباط الشرطة في بلدة دونيلين بولاية نيوجيرسي الأميركية أسلوباً غير مألوف لضبط السائقين المخالفين، بعدما تنكر بزي شجيرة للإيقاع بمن يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت على طريق مزدحم داخل البلدة، عن تحرير 74 مخالفة خلال ست ساعات فقط، استهدفت السائقين المخالفين لقانون الولاية الذي يحظر استخدام الهاتف أثناء القيادة.



واحتفت دونيلين بنتائج الحملة عبر منشور على ، أرفقته بصورة الضابط مرتدياً زيه التنكري، مؤكدة أن الحملة تأتي ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية في المناطق ذات الكثافة العالية للمشاة والحوادث.