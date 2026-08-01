إصابة جندي "إسرائيلي" باشتباك مع حزب الله جنوب لبنان

وقال الجيش، في بيان، إن الجندي أصيب خلال اشتباك وقع ليل الجمعة/السبت، بالتزامن مع استمرار القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات في ، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه ولبنان لعقد جولة جديدة من المفاوضات في خلال الأيام المقبلة، برعاية أمريكية، لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين في يونيو/حزيران الماضي.