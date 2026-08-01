روسيا تعلن استهداف خزانات وقود وقاطرة زوارق في أوديسا ونيكولايف

وجاء في بيان للوزارة: "نتيجة لضربة نُفذت بأسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة، تمت إصابة خزانات للوقود ومواد التشحيم المخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا، بالإضافة إلى استهداف قاطرة بحرية في ميناء نيكولايف خضعت لتعديلات لاستخدامها في عمليات تشغيل الزوارق المسيرة".وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية واصلت استهداف الموانئ والسفن البحرية وبنية النقل التحتية للنقل في أوكرانيا، العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.وتأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية المستمرة لتعطيل سلاسل الإمداد العسكرية الأوكرانية عبر ، حيث تستهدف القوات الروسية الموانئ الأوكرانية الرئيسية مثل أوديسا ونيكولايف التي تلعب دورا محوريا في استقبال الإمدادات العسكرية الغربية.