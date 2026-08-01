استهداف ناقلة غاز قطري في مضيق هرمز

وقالت الوكالة إن الناقلة، التي تحمل اسم غازلوغ شانغال وترفع علم ، كانت تنقل شحنة من الغاز الطبيعي المسال ، مشيرة إلى أنها أوقفت نظام تحديد الموقع أثناء عبورها المنطقة.من جانبها، أفادت بأن الناقلة فقدت قدرتها على المناورة بعد تعرض محركاتها لأضرار، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو تلوث بيئي جراء الحادث.