غزة تسجل أعلى حصيلة شهرية لضحايا الهجمات الإسرائيلية

وأفادت الوزارة بأن "من بين الشهداء 21 طفلا و14 امرأة و4 من كبار السن، بما يعكس حجم الاستهداف الذي طال المدنيين".ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع ، بزعم استهداف بنى تحتية عسكرية وعناصر تابعة لحركة "حماس"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.هذا ونشر مجلس السلام في غزة مؤخرا "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في القطاع، تضمنت المبادئ والآليات التنفيذية للمرحلة المقبلة، بما يشمل وقف العمليات العسكرية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مدنية فلسطينية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار.