قتلى وجرحى إثر انفجار قرب مقهى وسط موسكو

ويعمل ضباط من لوزارة الداخلية الروسية في في موقع الحادث بالقرب من المبنى رقم 1 في ساحة كودرينسكايا.وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع انفجار اليوم حوالي الساعة 8:10 مساء بالقرب من مقهى صيفي، وتتواجد حاليا في الموقع فرقة تحقيق تابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، إلى جانب ضباط من فرق الطوارئ في المدينة.