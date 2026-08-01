روسيا تعلن تدمير 152 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أعلنت ، اليوم السبت، عن تدمير 152 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه وبحر آزوف في غضون 12 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان: "في 1 أغسطس بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت ، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 152 طائرة مسيّرة أوكرانية".

وأضافت أن المسيرات تم تدميرها "فوق مقاطعات، ، تولا، بيلغورود، بريانسك، كورسك، ليبيتسك، أوريول، وإقليم كراسنودار وجمهوريتي وباشكورتوستان، إضافة إلى مياه والبحر الأسود".