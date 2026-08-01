اليمن.. اغتيال قائد عسكري ومرافقيه في حضرموت

وذكرت قوات درع الوطن أن "القيادي أسامة الردفاني ومرافقيه قُتلوا إثر "عملية اغتيال غادرة في منطقة العبر"، مؤكدة أهمية ملاحقة مرتكبي هذه العملية وتقديمهم للعدالة.ولم تشر القوات إلى المنصب الذي يشغله الردفاني حاليا، لكن الأولى التابعة للحكومة والتي يقودها قيادي في قوات درع الوطن وصفت في بيان نعي لها الردفاني بأنه القائد السابق للواء الرابع في الفرقة الثانية بقوات درع الوطن.وعن تفاصيل العملية، قال مصدر عسكري، إن 3 مسلحين استهدفوا القائد الردفاني في أثناء وجوده في منطقة العبر، مما أسفر عن مقتله واثنين من مرافقيه.وأشار إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من التعرف على هوية الجناة، في حين أعلن قائد قوات الطوارئ اليمنية تقديم مكافأة مالية قدرها 50 ألف سعودي لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليهم.