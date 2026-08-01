موسكو تكشف تفاصيل انفجار السبت

وقالت اللجنة في بيان: "في الأول من أغسطس 2026، الساعة 7:55 مساء، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مطعم بساحة كودرينسكايا في ".وأكدت اللجنة أن "الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص: حارس أمن منع امرأة مجهولة الهوية يُشتبه في محاولتها تهريب عبوة ناسفة إلى المطعم، والمرأة نفسها، وأحد رواد المطعم، كما أصيب 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وتجري حاليا تحقيقاتٌ وتدابير لكشف ملابسات الحادث".