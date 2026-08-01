فرنسا تعلن السيطرة على حرائق الغابات

وقال وفق صحيفة " ديمانش"، إن "الحرائق هي بشكل عام تحت السيطرة اليوم في البلاد".وأشار رئيس الوزراء خاصة إلى إقليم جرندة بجنوب البلاد، حيث كان من الصعب جدا محاربة الحرائق إذ أنها كانت تنتشر كالنار في الهشيم.وأضاف أن "الوضع أصبح الآن أكثر استقرارا بفضل العمل من جانب هيئات الطوارئ وتغير ظروف الطقس والمراقبة الدائمة لانتشار النيران".يذكر أن أوروبا، وخصوصا وإسبانيا، شهدت هذا الصيف حرائق غابات واسعة النطاق على خلفية موجة حر قياسية في رقعة اتساعها.