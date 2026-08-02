الحرس الثوري يعلن تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" في الأردن

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن القوة الجوفضائية التابعة له نفذت صباح الأول من اب، هجوما بعدة صواريخ باليستية استهدف حظيرة صيانة وموقع تمركز مقاتلات "إف-35" في قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية.وأضاف البيان: "نتيجة للهجوم، دُمرت ثلاث مقاتلات من طراز إف-35 وتضررت ثلاث مقاتلات أخرى".وكان قد أعلن، الخميس 30 تموز، تدمير ثلاث طائرات من طراز إف-35 في القاعدة نفسها بالأردن وإلحاق أضرار جسيمة بـ 3 طائرات أخرى، ومقتل عدد من الضباط والكوادر الفنية وأطقم الصيانة التابعة للجيش الأمريكي".وأكد الحرس الثوري أن استهدافه للقاعدة الأمريكية يوم الخميس جاء "مساندة للشعب في تخليص أرض الإسلامية من دنس الاحتلال الأمريكي ورداعلى الضربات الأمريكية التي استهدفت باستخدام قنابل خارقة للتحصينات منزلين سكنيين يعودان لسكان محليين في ، مما أدى إلى مقتل عائلة كاملة مكونة من ثلاثة أشخاص بمن فيهم طفل، وإصابة طفلين آخرين بجروح".وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تقارير عن مناقشات أمريكية إسرائيلية لشن حملة قصف تستهدف البنية التحتية للطاقة في ، في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة مع تحذيرات إيرانية من ردود فعل واسعة على أي هجمات تستهدف منشآتها الحيوية.يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في 8 تموز الماضي أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران ليلة 18 حزيران لم يعد ساريا، ومنذ ذلك التاريخ، نفذت القوات الأمريكية عدة موجات من الضربات على إيران، متهمة باستهداف سفن تجارية كانت تعبر .في المقابل، ردت القوات الإيرانية باستهداف قواعد أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، كما اتهمت طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.