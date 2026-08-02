ترامب: قررنا تاجيل التحرك بقوة نارية ضد ايران بطلب منها

وقال في تدوينة على منصة تروث وتابعتها ان " في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ومستعدة للتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة عسكرية وإرهاب عسكري وقوة نارية لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية".واضاف "رغم ذلك، فقد طلبت منا ، ودول أخرى في الشرق الأوسط، تأجيل أي هجوم، بعدما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة"، مشيرا إلى أن "ذلك سيشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".وبين انه "استنادا إلى هذا الطلب، وافقتُ، من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة، على إلغاء الهجوم، شريطة أن يكون بالإمكان التوصل سريعاً إلى اتفاق مع انضمام اسرائيل الي في هذا الالتزام".وتابع "فلنبدأ العمل جميعاً، ولننجز الاتفاق".