إيران تنفي طلب التهدئة من واشنطن وتصف تصريحات ترامب بـ "الكذبة الجديدة"

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المصادر العسكرية قولها، إن تصريح "ليس سوى كذبة جديدة"، مؤكدةً أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قصوى ومستعدة لكافة الاحتمالات والتطورات".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن وإسرائيل اتفقتا على تعليق ضربات خطط لها ضد بناءً على طلب من ودول أخرى في المنطقة، مشترطاً للتوصل إلى اتفاق سريع.وكتب ترامب منشوراً عبر منصته "تروث سوشيال"، أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة كانت "جاهزة لضرب إيران بمستويات من القوة العسكرية لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفاً: "مع ذلك، طلبت منا إيران ودول أخرى تعليق أي هجوم، وبناءً على هذا الطلب وافقتُ إلغاء الهجوم بشرط التوصل إلى اتفاق سريع، وتشاركنا هذا الالتزام".وأوضح ترامب أن الاتفاق المشترط يجب أن يتضمن "فتح بصورة فورية وتامة، ووضع حد للتهديد النووي الإيراني".