الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 35 سفينة منذ استئناف "حصار إيران"

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس": "أقلعت مقاتلة شبحية من طراز إف-35 سي تابعة لسلاح مشاة من على متن حاملة الطائرات يو أبراهام ، أثناء عبورها ومشاركتها في دعم الحصار الذي تفرضه على ".

وأضاف البيان: "حتى 2 أغسطس، قامت بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، ونفّذت عمليات إنزال على متن سفينتين أخريين".



وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حصارها البحري على إيران في 14 تموز الماضي، ولم يكن هذا الحصار الأول، إذ كان قبله حصار سابق استمر لشهرين تقريبا (من 13 نيسان حتى 18 حزيران)، وتوقف مؤقتا قبل أن يتجدد بعد فشل مفاوضات السلام وخلافات حول حرية الملاحة في .