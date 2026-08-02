إيران تعلن تحقيق تقدم في المفاوضات مع عُمان بشأن هرمز

​أعلنت ، الأحد، عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع عُمان بشأن .

وقالت الخارجية الإيرانية، "مفاوضاتنا مع بشأن ليست جديدة ونحن ملزمون بالتعاون للتوصل لآلية عبور للسفن"، مضيفا "لا يمكن أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الحرب".

ولفتت الى أن "مفاوضاتنا مع عمان ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر"، كاشفة "نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي".

وأشارت الخارجية الإيرانية الى أن "المسار الذي نبحثه الآن مع عمان يجب أن يؤمن مصالحنا المشتركة"، مؤكدة "حققنا تقدما في المفاوضات مع وهي في مراحلها الأخيرة".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث سوشيال" تعليق الهجوم على بطلب من ودول إقليمية، وذلك حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح مضيق هرمز وتنهي التهديد النووي، حسب قوله.