ألف مهاجر يتجمعون أمام مركز إيواء في سبتة بانتظار أماكن شاغرة

وذكرت الوكالة أن المركز يعاني من الاكتظاظ الشديد، مشيرة إلى أن مئات المهاجرين أقاموا مخيما في منطقة جبلية قريبة من المنشأة، في انتظار توفر أماكن شاغرة.وأوضحت أن غالبية المتجمعين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب ، فيما تراقب قوات الأمن الوضع في محيط المركز لضمان سلامة المنطقة، كما أشارت إلى أن الشاطئ القريب من المركز أصبح مكتظا بالكامل بالمهاجرين.وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن مجموعة تضم عشرات المهاجرين حاولت دون جدوى اقتحام مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في سبتة بالقوة.وفي نهاية تموز الماضي، تمكن عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى المدينة عبر السباحة أو سيرا على الأقدام بعد تجاوز الحاجز البحري الفاصل بين سبتة والمغرب.