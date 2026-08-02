​مبعوث دولي: الضربات الإسرائيلية على غزة تتواصل

وأوضح ملادينوف أن هذا التصعيد جاء بعد "جهود مكثفة" بذلها مجلس السلام والوسطاء، وهم وتركيا وقطر والولايات المتحدة، لإقناع الفصائل الفلسطينية في بالموافقة على خارطة طريق تتضمن التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ، بما يشمل تسليم إدارة الحكم المدني وتسليم الأسلحة.وأضاف أن الخطة الشاملة، إلى جانب "صفقة "، ترتب التزامات على جميع الأطراف، مشيرا إلى أنها تضمنت أيضا ضمان الإفراج عن جميع الرهائن.وأكد ملادينوف أن فريقه يعمل على مدار الساعة مع مختلف الأطراف والوسطاء والشركاء الإقليميين لخفض التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي.وشدد على أن تحقيق سلام دائم يبقى مهمة صعبة، لكنه ممكن إذا بذل الجميع أقصى جهودهم، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالتفاهمات السياسية ووقف التصعيد العسكري الذي يتواصل رغم التقدم الذي تحقق في مسار الوساطة.