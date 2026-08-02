البرلمان الإيراني يدرس 12 مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز

وقال رضائي وفق وكالة " "، إن "أحد المحاور الرئيسية للجلسة الأخيرة للجنة كان دراسة مشروع القانون المتعلق بإدارة لمضيق هرمز و12 جانبي مرتبط به، وكانت هذه المشاريع قد قُدّمت في وقت سابق من قبل النواب وهي الآن في مرحلة المطابقة (الدراسة)".وأضاف: "نظرا لأن مشروع القانون الرئيسي قد نوقش ودُرس في الجلسات السابقة للجنة وتوصلنا فيه إلى نتيجة، فقد أتيحت الفرصة حاليا لملاءمة ومطابقة الآراء الجديدة".وتابع: "وفي النهاية، تقرّر أن يتم خلال الفترة القادمة تحديد الحالات المتشابهة والمتناقضة والمكملة في جميع هذه المشاريع الـ 12، وإجراء الجمع والتلخيص النهائي بمنهجية تفكيك المواد "الناسخة والمنسوخة، وذلك لمنع التداخل في القوانين وصياغة مشروع القانون الشامل النهائي لإدارة إيران لمضيق هرمز".هذا وأكدت اليوم الأحد، أن الوضع في لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشددة على أن المفاوضات الجارية مع بشأن المضيق في مراحلها الأخيرة.وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد التوتر في المنطقة واستمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أي اتفاق محتمل على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله نحو خمس إمدادات النفط العالمية.