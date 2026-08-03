بيان رسمي بشأن زلزال السويس في مصر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أسعار النفط تهبط في الأسواق العالمية بأكثر من 6%
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572079-639213277434530168.jpeg
بيان رسمي بشأن زلزال السويس في مصر
دوليات
2026-08-03 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
343 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في
مصر
بيانا رسميا كشف فيه تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان
القاهرة الكبرى
وعدد من المحافظات.
وأكد المعهد أن "الزلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر"، موضحا أن "محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة في تمام الساعة 03:00:34 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزها على بعد 38 كيلومترا من مدينة
السويس
".
وبحسب البيان وقع الزلزال عند خط عرض 29.61 درجة شمالا، وخط طول 32.30 درجة شرقا، وكانت بؤرته على عمق 10 كيلومترات.
وأشار المعهد إلى أن "عددا من المواطنين أفادوا بالشعور بالهزة الأرضية"، مؤكدا في الوقت نفسه "عدم ورود أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى لحظة إصدار البيان".
وأثارت الهزة حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في
القاهرة الكبرى
ومحافظات القناة والدلتا، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحدثوا فيها عن شعورهم باهتزاز المنازل لثوان قبل الفجر.
وتعد منطقة
خليج السويس
وخليج العقبة والبحر الأحمر من أكثر المناطق المصرية نشاطا زلزاليا، نتيجة وقوعها عند التقاء عدد من الصدوع التكتونية المرتبطة بحركة الصفيحتين الإفريقية والعربية، وهو ما يجعلها تشهد بين الحين والآخر هزات أرضية متفاوتة القوة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
مصر تفرض رسوما جديدة على ناقلات النفط العابرة لقناة السويس
06:04 | 2026-06-09
بيان رسمي بشأن قضية "تهريب دفاتر امتحانية" خارج العراق
16:17 | 2026-06-13
بيان رسمي بشان انفجار الاعتدة شمالي بغداد
09:55 | 2026-08-02
بيان رسمي صادر عن شركة دايكو العالمية
07:00 | 2026-07-16
السويس
هزة
القاهرة الكبرى
السومرية نيوز
خليج السويس
سومرية نيوز
خليج العقبة
السومرية
زلزال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان تحذيري من مصرف الرافدين
محليات
36.83%
11:14 | 2026-08-02
بيان تحذيري من مصرف الرافدين
11:14 | 2026-08-02
مؤشرات الدولار تتجه نحو الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
22.98%
09:37 | 2026-08-01
مؤشرات الدولار تتجه نحو الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
09:37 | 2026-08-01
الكسوف الكلي يقرع الجرس
منوعات
21.02%
10:19 | 2026-08-02
الكسوف الكلي يقرع الجرس
10:19 | 2026-08-02
هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين
محليات
19.17%
07:06 | 2026-08-01
هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين
07:06 | 2026-08-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
اخترنا لك
إيران تحسم الجدل: لا محادثات مع الولايات المتحدة حاليا
03:25 | 2026-08-03
وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية
02:33 | 2026-08-03
ناج من هجوم 7 أكتوبر ينتحر عند قبر صديقته التي قتلت خلال الهجوم
02:13 | 2026-08-03
المغرب تكشف حقيقة أحداث سبتة ومليلية: تضليل رقمي وشبكات اتجار بالبشر
01:45 | 2026-08-03
ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعبران باب المندب وسط حصار الحوثيين
01:20 | 2026-08-03
ترامب يكشف عن اتفاق بشأن هرمز ويعلن عن مفاوضات جديدة
17:46 | 2026-08-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.