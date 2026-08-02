ترامب يكشف عن اتفاق بشأن هرمز ويعلن عن مفاوضات جديدة

كشف الرئيس الأمريكي ، عن اتفاق بشأن ، فيما أعلن عن مفاوضات جديدة تبدأ اليوم الاثنين.

وقال في كلمة له، "هناك اتفاق بشأن وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا " نتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الاثنين".

ولفت ترامب "كنا مستعدين لضربهم وكانت الضربات ستستمر وكنا سنشن هجوما ضخما"، مردفا " والإمارات وقطر وإيران طلبوا مني إلغاء الضربة".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، تعليق الهجوم على بطلب من ودول إقليمية، حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح مضيق هرمز وتنهي التهديد النووي.

وكان ترامب كشف، الأحد، أن كانت في حالة تأهب قصوى، وفي أتم الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الرعب العسكري والقوة والسلطة لم يُشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفق قوله.