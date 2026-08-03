إيران تحسم الجدل: لا محادثات مع الولايات المتحدة حاليا

وقال بقائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هناك بعض دول المنطقة تسعى للحد من التوتر وثقتنا في قوتنا لردع "، لافتا الى ان "المسار الذي يجري التفاوض حوله مع سيكون مؤقتاً وسنضمن من خلاله المرور عبر هرمز".وتابع، ان "المفاوضات التي تجري مع عمان وتتركز على التفاهم حول مسار آمن للمرور في ".