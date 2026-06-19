80 لغما تُغلق الممر المركزي لمضيق هرمز

أكد مسؤول بحري لشبكة "CBS"، نقلا عن منظمة "إنترتانكو" البحرية التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين، أن الممر المركزي الرئيسي في لا يزال مغلقاً بسبب وجود نحو 80 لغما بحريا تتطلب عمليات إزالة.وفي هذا السياق، أوضح المدير البحري للمنظمة فيليب بيلشر، أن "السفن باتت تعبر عبر مسارين بديلين، الشمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والجنوبي عبر المياه العُمانية"، لافتا إلى أن "هذين الممرين باتا مفتوحين بالكامل أمام الملاحة".جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الأمريكي ، والإيراني تنص في أحد بنودها أن تتخذ بأقصى ما تستطيع من جهود، الترتيبات اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية.. على أن تستكمل خلال 30 يوما إزالة العوائق الفنية والعسكرية والألغام من قبل إيران.انفراجة في حركة السفنوفي سياق متصل، أفادت شركة " إنتليجنس" للبيانات البحرية أن "كبار مالكي السفن بدأوا بتحريك سفنهم عبر المضيق عقب توقيع الاتفاق بين وإيران يوم الأربعاء".وأوضح رئيس تحرير "لويدز ليست" ريتشارد ميد، أن "السفن تعود لعبور المضيق لأول مرة منذ 110 أيام، بعد أن ظلت محاصرة وفعليا عالقة في المنطقة منذ شهر شباط".وتقدّر البيانات أن نحو 550 سفينة تجارية تحتاج للاستعداد لمغادرة مياه ، تشمل 160 ناقلة، و200 سفينة نقل بضائع سائبة، و60 سفينة حاويات، و10 سفن لنقل السيارات.أهمية المضيق وبداية العبور الفعلييُعد مضيق هرمز شريانا حيوياً للطاقة العالمية، حيث ينقل نحو 20% من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي، وقد أدى إغلاقه إلى إشعال أزمة طاقة تاريخية. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة لعدد السفن التي عبرت حتى يوم الخميس، إلا أن ناقلات تابعة لشركات شحن كبرى مثل "غريمالدي غروب"، و"كوسكو"، و"كنوتسن"، و"إن واي كيه" بدأت العبور.كما دخلت المضيق ناقلتان تحملان العلم الإيراني وتعودان لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محملتين بشحنتين من النفط الخام الخاضع للعقوبات.