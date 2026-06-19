مقتل ممثل أمريكي مع زوجته بحادث مدمر في منزلهما

وأفادت صحيفة "Ridge View Echo" أن رجال الإطفاء هرعوا إلى المنزل قبيل الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، وتمكنوا من إنقاذ الزوجين اللذين كانا في حالة حرجة وأجروا لهما إنعاشا قلبيا رئويا (CPR) – إلا أنهما فارقا الحياة بعد فترة وجيزة.وقد لعب شخصية "هيوغي" الجذابة، وهو الذي كان يعمل في حانة شعبية تسمى "Foxy’s"، في مسلسل "All My Children" لأكثر من عقد من الزمن.كما ظهر أيضا في فيلم "Superman" (الرجل الخارق) الأصلي عام 1978، حيث أدى دور مصور تلفزيوني (دون إدراج اسمه في قائمة الممثلين)، وأسس الصحيفة المحلية التابعة للمجتمع "Ridge View Echo".وكتبت ابنتهما في بيان نعي على مواقغ التواصل: ""ببالغ الحزن والأسى، أنقل إليكم نبأ وفاة والدينا، بول وشيلا غاري أفيري، فجر اليوم. لقد أحببناهما حبا جما، وأحبانا حبا جما، ولم يكن لأحد أن يشك في ذلك أبدا".وقال جو فالون، صديق بول أفيري والذي يعمل في الصحيفة التي أسسها أفيري، لقناة "WFMZ": "كنت أحب دائما أن أطلق على بول لقب 'الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في العالم'، لأنه كان كذلك بالفعل عندما تأخذ في الحسبان كل ما فعله في حياته. التمثيل، والقفز بالمظلات، وكونه من قدامى المحاربين في حرب ، وتأسيسه لصحيفة".وأضاف: "وفاته ستترك فراغا حقيقيا في هذا المجتمع. ليس في بليرستاون فحسب، بل في البلدات المجاورة أيضا. أعتقد أننا سنفتقده حقا، وأعتقد أن هذا الأمر سيصبح أكثر وضوحا ".