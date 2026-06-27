الجيش الأمريكي ينشر فيديو للضربات الأخيرة على إيران

وقالت في منشور عبر منصة "إكس" إنها "شنت ضربات ضد في 26 يونيو/حزيران، وذلك في رد قوي على الهجوم الذي وقع بالأمس واستهدف سفينة تجارية كانت تعبر ، استهدفت الطائرات الأمريكية مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية".ولفتت القيادة في بيانها إلى أن "الاستهداف جاء بعد أن "هاجمت إيران السفينة التجارية إيفر لوفلي M/V Ever Lovely في 25 يونيو/حزيران باستخدام طائرة مسيرة هجومية. كانت سفينة الشحن التي ترفع علم ، تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني وقت وقوع الهجوم الإيراني، وشكل هذا العدوان غير المبرر من جانب القوات الإيرانية ضد حركة الملاحة التجارية انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، فإن السلوك الإيراني الخطير قوض حرية الملاحة في وقت تتزايد فيه حركة التجارة عبر هذا الممر الدولي الحيوي" وفق البيان.وختمت القيادة المركزية بيانها: "تواصل قوات تقديم الدعم والتنسيق لضمان العبور الآمن للسفن التجارية التي تعبر المضيق. يظل متواجدا ويقظا لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران والامتثال لها، ولضمان بقائها سارية المفعول ونافذة بالكامل".وكان الإيراني أعلن تنفيذ رد عسكري استهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد.