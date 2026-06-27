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الجيش الأمريكي ينشر فيديو للضربات الأخيرة على إيران
دوليات
السومرية نيوز- دولي
نشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي "سنتكوم" فيديو من الضربات الأخيرة التي وجهتها مساء الجمعة لإيران.
2026-06-27 | 01:38
2026-06-27T01:38:42+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الجيش الأمريكي ينشر فيديو للضربات الأخيرة على إيران
368 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
نشرت
القيادة المركزية
في
الجيش الأمريكي
"سنتكوم" فيديو من الضربات الأخيرة التي وجهتها مساء الجمعة لإيران.
وقالت
القيادة المركزية
في منشور عبر منصة "إكس" إنها "شنت ضربات ضد
إيران
في 26 يونيو/حزيران، وذلك في رد قوي على الهجوم الذي وقع بالأمس واستهدف سفينة تجارية كانت تعبر
مضيق هرمز
، استهدفت الطائرات الأمريكية مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية".
ولفتت القيادة في بيانها إلى أن "الاستهداف جاء بعد أن "هاجمت إيران السفينة التجارية إيفر لوفلي M/V Ever Lovely في 25 يونيو/حزيران باستخدام طائرة مسيرة هجومية. كانت سفينة الشحن التي ترفع علم
سنغافورة
، تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني وقت وقوع الهجوم الإيراني، وشكل هذا العدوان غير المبرر من جانب القوات الإيرانية ضد حركة الملاحة التجارية انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، فإن السلوك الإيراني الخطير قوض حرية الملاحة في وقت تتزايد فيه حركة التجارة عبر هذا الممر الدولي الحيوي" وفق البيان.
وختمت القيادة المركزية بيانها: "تواصل قوات
القيادة المركزية الأمريكية
تقديم الدعم والتنسيق لضمان العبور الآمن للسفن التجارية التي تعبر المضيق. يظل
الجيش الأمريكي
متواجدا ويقظا لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران والامتثال لها، ولضمان بقائها سارية المفعول ونافذة بالكامل".
وكان
الحرس الثوري
الإيراني أعلن تنفيذ رد عسكري استهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد.
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