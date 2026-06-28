في باريس.. اعتقالات بعد اعتداءات وطعن في مهرجان موسيقي

واجتاحت فعاليات مهرجان (Fête de la Musique) الموسيقي السنوي في ، إذ أشارت تقارير عالمية عن وجود اعتداءات وحوادث طعن، وأعمال عنف في الشوارع ضمن فعاليات المهرجان، مما أدى إلى تنفيذ مئات الاعتقالات.

وكان من المفترض أن يكون عرسا موسيقيا تحول إلى حالة من الفوضى والهلع في أنحاء فرنسا، إذ يقام المهرجان سنوياً في 21 حزيران من كل عام، وتتحول الشوارع والحدائق والساحات العامة في جميع أنحاء فرنسا إلى مسارح مفتوحة تجتذب ملايين السكان والسياح، ويقدم الموسيقيون عروضا مجانية خلال الفعاليات.



وأشار موقع "Organiser" في تقريره أنه كانت من بين أكثر المزاعم إثارة للقلق هو هجمات الوخز بالإبر؛ إذ أفادت عدة نساء بأنهن تعرضن لوخز مفاجئ بإبر طبية أثناء تواجدهن وسط حشود مكتظة.