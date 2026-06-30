المحكمة العليا تلغي قيود ترمب على حق الحصول على الجنسية بالولادة



رفضت ، القيود التي اقترحها الرئيس ترمب على حق الحصول على الجنسية بالولادة، مُبطلةً بذلك ركيزةً أساسيةً في برنامجه للهجرة.

وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب بعد ساعات من تنصيبه العام الماضي لا يتوافق مع للدستور، الذي يُفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية تقريباً.