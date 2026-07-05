روسيا تعلن تدمير 116 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أعلنت أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال 12 ساعة من تدمير 116 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متعددة.

وجاء في بيان للوزارة: "خلال اليوم، في الفترة من الساعة 8:00 إلى 20:00 بتوقيت ، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة باعتراض وتدمير 116 طائرة بدون أوكرانية".

وأضاف البيان أن الاعتراض "فوق أراضي مناطق بيلغورود وبريانسك وتولا وكورسك وفورونيج وكالوغا وأوريول وتفير ومنطقة موسكو وجمهورية ".