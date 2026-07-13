تركيا تتصدر أوروبا بعدد الشباب.. كتلتها السكانية تتجاوز سكان 117 دولة

وبحسب البيانات، يشكل الشباب 14.8% من إجمالي سكان البالغ عددهم 86.1 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الشباب على مستوى العالم نحو 1.283 مليار نسمة، أي ما يعادل 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم نحو 8.2 مليار نسمة.وأوضحت الإحصاءات أن عدد الشباب في تركيا يفوق إجمالي عدد سكان عدد من الدول، من بينها والإمارات العربية المتحدة والبرتغال.كما تصدرت تركيا من حيث عدد الشباب، متقدمة على المملكة المتحدة التي يبلغ عدد شبابها 8.3 مليون نسمة، تليها بنحو 8 ملايين، ثم بنحو 6 ملايين.وأشارت البيانات إلى أن عدد الشباب في تركيا يتجاوز أيضاً إجمالي عدد سكان 19 دولة من أصل 27 في ، من بينها وبلجيكا والمجر.