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تركيا تتصدر أوروبا بعدد الشباب.. كتلتها السكانية تتجاوز سكان 117 دولة
دوليات
2026-07-13 | 09:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
140 شوهد
أظهرت بيانات صادرة عن
هيئة الإحصاء التركية
، أن عدد الشباب في
تركيا
بلغ 12 مليوناً و708 آلاف و348 نسمة ضمن الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، وهو رقم يتجاوز إجمالي عدد سكان 117 دولة من أصل 194 دولة حول العالم.
وبحسب البيانات، يشكل الشباب 14.8% من إجمالي سكان
تركيا
البالغ عددهم 86.1 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الشباب على مستوى العالم نحو 1.283 مليار نسمة، أي ما يعادل 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم نحو 8.2 مليار نسمة.
وأوضحت الإحصاءات أن عدد الشباب في تركيا يفوق إجمالي عدد سكان عدد من الدول، من بينها
تونس
والإمارات العربية المتحدة والبرتغال.
كما تصدرت تركيا
الدول الأوروبية
من حيث عدد الشباب، متقدمة على المملكة المتحدة التي يبلغ عدد شبابها 8.3 مليون نسمة، تليها
ألمانيا
بنحو 8 ملايين، ثم
إيطاليا
بنحو 6 ملايين.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشباب في تركيا يتجاوز أيضاً إجمالي عدد سكان 19 دولة من أصل 27
دولة عضو
في
الاتحاد الأوروبي
، من بينها
اليونان
وبلجيكا والمجر.
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