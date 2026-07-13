القوات اليمنية تقصف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أنها استهدفت مدرج لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد "إصرار على انتهاك أراضي ".كما أضاف البيان أن "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منعت الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار العاصمة ، وأصرت على أن ينتهك الإيراني أراضي اليمن، ولهذا تم استهداف مدرج المطار".واعتبرت القوات المسلحة أن استخدام المطار في ظل هذه الظروف يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية، مؤكدة أن الجيش سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات مماثلة مستقبلاً.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بهبوط طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية وقادمة من ، صباح الاثنين، في الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، قبل أن تغادر بعد نحو ساعة، دون صدور أي إعلان رسمي يوضح طبيعة الرحلة.